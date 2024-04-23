〈長科法說〉Q2營收季增1成 MiniLED產品切進韓系電視大廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 19:31

導線架廠長科 *(6548-TW) 今 (23) 日舉行法說會，公司表示，隨著庫存調整到尾聲，消費性電子需求浮現，加上客戶新產品陸續導入量產，第二季起營收將逐步走揚，以中位數預估約季增 1 成，全年營收挑戰轉正成長，尤其在 Mini LED 新品方面，除了預期下半年出貨持續成長，也切入韓系電視品牌大廠。

長科 * 耕耘 Mini LED 市場已兩年多，以高散熱、高反射率、耐高溫及高氣密性高等特性，除了已獲國際一線車廠採用，升級版解決方案也吸引韓系電視大廠客戶青睞，預期下半年出貨持續成長，屆時該項產品的營收比重可望上升。

長科 * 看好，在 POB-NCSP 封裝方案導入韓系電視大廠後，應該有機會引發台灣和中國大陸的面板和品牌廠跟進，公司就會成為最受益的導線架業者。

長科 * 指出，今年第一季四方平面無引腳 (QFN)、消費性電子應用有復甦的跡象，存貨也已連續六個季度下降，為因應未來需求增加，本季起將拉高原物料庫存，以及備好新的沖壓、蝕刻廠房，以滿足客戶未來訂單。

展望第 2 季，長科 * 預期，營收約 29.1-30.9 億元，季增 6.3-12.9%，基於美元兌新台幣匯率 32.2 元推算，毛利率約 21.6-24.6%，營益率 12.3-15.3%。