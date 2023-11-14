光鼎生技攜手子公司開啟基因出展MEDICA 擴大爭取海外訂單

光鼎生技 (6850-TW) 今年首度攜手子公司開啟基因一同參展德國杜塞道夫醫材展 (MEDICA)，展出重點聚焦於精準醫療，並以精準萃取、精準檢測、精準品管 (QC) 三大要素展出一系列產品，期望擴大爭取海外接單契機。

光鼎此次展示旗下核心 Qsep 系列生物片段分析儀，以及結合開啟基因先進的 iCATCHER 自動核酸萃取系統，具備一加一大於二的功效，應用在精準預防醫學、癌症篩檢、個人化醫療等發展精準健康新興領域將更具競爭力。

MEDICA 是全球規模最大的綜合性醫療器材展，迄今有逾 40 年歷史，堪稱全球醫療照顧產業的指標盛會。由於該展會的國際買家占比高且多為企業的決策者，使得 MEDICA 也成為國際醫材市場重要的商業交流與合作平台。

近年來光鼎生技持續布建全球行銷通路，歐美經銷商家數逐步擴增，今年除首度插旗英國、祕魯、智利等外，先前積極耕耘的歐洲重點市場，如德國、保加利亞等業績持續成長。

光鼎生技累計前 10 月合併營收 1.8 億元，年增 5.44%，其中歐洲地區年增率達 104%，營收占比從去年同期不到 5% 提升至 10.56%，加上中國、台灣市場的穩健成長，彌補美國與其他亞洲市場的疲弱，促使公司前 10 月營收仍維持成長。

展望未來，光鼎生技表示，疫後經濟活動雖逐漸回復常態，但全球景氣從受創中復甦需要時間，目前觀察到許多國家在疫情期間大幅增加防疫相關等醫療預算，疫後則出現降低季節性的採購需求跡象，公司積極調整營運策略，一則藉由海外拓展同時進行經銷商的汰弱留強；一則透過母子公司資源整併以強化國際競爭力。

此外，今年以來除了歐洲大有嶄獲外，也首次進軍緬甸、沙烏地阿拉伯與奈及利亞等地，未來隨著海外布局效益的逐步顯現，以及持續開發多元大健康目標基因檢測套組，搭配核心開放式平台共同推廣，可望進一步提升集團旗下產品的知名度與市占率。