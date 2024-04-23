伊朗總統訪問巴基斯坦 雙方同意加強經濟、安全合作

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 16:43

伊朗總統萊希周一（22 日）訪問巴基斯坦，展開為期三天的訪問，並與巴基斯坦總理夏立夫會面，雙方同意加強經濟與安全合作。

萊希在周一抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，出席夏立夫為他舉行的歡迎儀式，兩人又一起檢閱儀仗隊。萊希與夏立夫之後舉行會談，討論一系列雙邊議題，兩人同意合作打擊恐怖主義，並譴責以色列對哈瑪斯的攻擊。

萊希和夏立夫見證雙方官員簽署多份合作文件。

萊希訪問巴基斯坦，隨行人員包括外交部長、內閣成員。萊希此行除了拜會巴基斯坦總統札達里等高層，也會訪問巴基斯坦東部城市拉合爾和南部港口城市卡拉奇。

今年 1 月，伊朗以打擊恐怖主義為名，攻擊巴基斯坦西北部，隨後巴基斯坦還擊，萊希此行將有助修補兩國關係。

《貨幣戰爭背景：中國經濟與應對方略》一書作者占豪認為，這件事的發生，與中國密切相關。一方面，雙方和解是中國間接促成；另一方面，兩國和解對中國意義重大。

這件事的發生，可謂是與中國密切相關。一方面，和解是中國間接促成；另一方面，兩國和解後的結果，對中國來說意義重大。

占豪說，為什麼說巴基斯坦與伊朗和解是中國促成的呢？答案其實很簡單，巴基斯坦既是中國的盟友，也是沙烏地阿拉伯的盟友，巴基斯坦有很多軍事裝備都是沙國在背後支援。

沙國為何交好巴基斯坦呢？一則兩國都是遜尼派國家，但更重要的還是基於國家利益。沙國與伊朗是世仇，兩國矛盾很深，在這種情況下，為了遏制伊朗，沙國與巴基斯坦的關係就非常好。

沙國、伊朗、巴基斯坦三國關係長期持續，直到中國作為中間人，推動沙國與伊朗和解。如此一來，巴基斯坦和伊朗對立的基本邏輯就不存在了。

巴基斯坦是怎麼宣稱萊希這次來訪的呢？此訪將為兩國加強雙邊關係以及貿易、互聯互通、能源和農業方面的合作提供「重要機會」。