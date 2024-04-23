聯寶強化留才 開辦員工持股信託

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-23 15:28

磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 宣布，首度開辦員工持股信託計畫，預計 5 月正式啟動，除了藉此達到留才以及增強員工向心力與凝聚力外，也是響應 ESG 永續經營發展趨勢，強化企業社會責任 (S) 的承諾。

聯寶說明，員工持股信託方案依照員工職等、考績，訂定自願參與員工提撥金額扣款標準及公司相對提撥金額，員工可享受固定薪資的同時，受惠公司業績表現，也能得到額外的薪資激勵，藉由長期的資本累積來穩步建立退休基金。

聯寶表示，期許透過員工持股信託計畫，不僅提升員工福利形式外，亦藉由共享經營成果，將職位員工轉化為公司共同股東，員工與公司之間建立緊密的利益連結，達到留才以及增強員工對公司的向心力與凝聚力。

而配合金管會永續發展路徑政策，聯寶集團關係企業陸續取得溫室氣體盤查聲明，並規劃碳管理平台，提升盤查資料收集效率、數位化管理及模擬減碳活動，掌握減碳分析與排放熱點。

聯寶也預計將在今年簽署科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 承諾，設定減碳行動，致力於符合聯合國氣候峰會《巴黎協定》限制全球平均升溫攝氏 1.5 度的標準，實現淨零排放目標。