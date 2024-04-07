聯寶無線充電拿下新專案 Q2中下旬挹注出貨動能
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-07 10:50
磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 表示，第二季除了 Wi-Fi 7 應用的 LAN 類變壓器新品可望逐步放量；跟客戶開發 Qi 2.0 磁吸充電新品，已拿下兩項客製化專案訂單，也預期將自第二季中下旬挹注出貨動能。
聯寶表示，以磁性元件來看，觀察目前網通產業相關訊息，整體產業庫存效應逐步淡化，期待下半年回溫，持續深化客戶合作，並加大車用、Wi-Fi 7 領域相關新產品業務接單進展。
無線充電方面，聯寶表示，雖然短期正值新舊技術規格交替期間，仍看好 Qi 2.0 磁吸充電規格隨著多家國際知名品牌、經銷商新品導入，帶動多家客戶亦積極與公司共同開發 Qi 2.0 新品專案計畫。
聯寶 3 月營收 3699 萬元，月增 50.7%、年減 21.7%；第一季營收 1.15 億元，年減 20.8%，其中，無線充電第一季營收年增達 31%。
聯寶指出，目前已開發出便攜型、車用型以及多合一功能型共七款 Qi 2.0 無線充電新品，滿足不同使用情境的需求，尤其於無線充電技術領域具備多線圈結構、硬體、韌體等關鍵設計和開發能力，能與客戶共同設計研發並有效縮短新品開發時程。
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