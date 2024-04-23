台新Pay搶進TWQR 逾42萬商家適用享最高20%回饋
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 11:54
台灣有超過 6 成的消費者習慣使用行動支付取代刷卡或現金消費，台新銀行宣布，Richart Life APP 的台新 Pay 即日起再增加串接台灣 Pay 的支付服務，用戶在台灣 Pay 或 TWQR 的特約商家即可掃碼支付，將大幅拓展台新 Pay 可用場域至境內超過 42 萬家特約商家。
台新銀行表示，為提供客戶更便利的行動支付體驗，將台新 Richart Life APP 台新 Pay 適用範圍擴展到民眾於生活中經常消費的超商超市、餐飲茶飲、百貨購物、生活美妝、交運運輸、旅遊飯店、生活繳費等商家，如家樂福、屈臣氏、寶雅、麥當勞等。
本次台新 Pay 與財金公司介接，可串接銀行及電支機構，台新 Pay 將可於銀行及電子支付機構支援之台灣 Pay 或 TWQR 特店使用，除此亦可於台新銀行的「台新 Pay」，以及國際組織「EMV QR Code」行動支付場域使用，不僅提高用戶便利性，也讓支付流程更迅速。
本次除了增進支付場景數外，也同步提供精選優惠，攜手商戶打造更完整的生活金融生態圈，建構更豐富的支付場景，提供客戶更完善的服務體驗，滿足民眾於食衣住行育樂的全方位需求。
自 2024/4/22 起綁定台新銀行帳戶，於支援台灣 Pay/TWQR 的商家完成支付，可享有各項專屬優惠活動 (如：6/30 前，到 cama café 指定門巿，出示「cama café APP」會員，並使用台灣 Pay 付款條碼進行支付，單筆滿 200 元以上，即可獲得 cama 購物金 NT40 元；6/30 前，到受理台灣 Pay 之福懋人工加油站，並出示台灣 Pay 付款條碼進行支付，單筆消費汽油 1 公升以上，即享有每公升現折 NT1.5 元優惠等)。
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