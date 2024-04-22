金利食安4/23以每股48元登錄興櫃交易 自結前2月EPS 0.1元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-22 19:10

設立於屏東從事冷壓蔬果汁及機能性飲品等運用 HPP 超高壓低溫食品加工技術產品研發、製造及銷售的金利食安 (7743-TW)，明 (23) 日將以每股 48 元參考價登錄興櫃，總經理殷豪指出，金利食安目標是成為亞洲第一家以無添加食品為創作核心的食品大綬，期許改變國人飲食模式。

金利食安目前股本爲 3.43 億元，2023 年營收爲 5.77 億元，毛利率 33.87%，年減 1.94 個百分點，稅後純益爲 4723 萬，年增 3.73%，每股純益爲 1.42 元，擬配發每股 0.58 元股息，金利食安 2024 年前 2 月自結營收 1.1 億元，毛利率 25.7%，稅後純益 321 萬元，每股純益 0.1 元。

殷豪指出，金利食安讓每個人家中餐桌都有 HPP(High Pressure Processing) 超高壓低溫殺菌無添加食品，符合「即食」、「即烹」的現代生活趨勢且美味不減，一方面受惠消費者對天然健康蔬果汁的趨勢，自有品牌「Natural Benefits 純在冷壓蔬果汁」已鎖定加拿大 / 韓國及歐洲等海外市場大型連鎖賣場，有望於 2024 年見到初步成果。

同時，金利食安也將利用 HPP 技術擴展至食品加工，著眼於國內肉品 / 海鮮和非熟殺菌市場的需求，打造全新任務，推出無添加即煮 (Ready to cook,RTC) 新產品，也預計與國際知名茶飲連鎖品牌策略合作，提供新鮮健康原料，在拓展市場同時提升品牌力。

金利食安目前已擁有兩套 HPP 生產設備，且在屏東科技園區的現有廠房仍有擴充的空間，對於何時進一步擴充第三套的 HPP 設備進廠，董事長廖日興指出，擴充規劃將視市場行銷的擴張而進一步規劃。