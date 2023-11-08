中華食品由柯碧蘭接任總座 前三季獲利成長EPS 2.84元

台灣盒裝豆腐龍頭中華食品 (4205-TW) 今 (8) 日公布最新財報，前三季稅後純益 2.52 億元，年增 0.41%，每股純益 2.84 元；中華食品正在執行高、屏「兩廠合一」生產新計畫，預計 2024 年第二季進入量產。

中華食品同時發布重大人事案，原任總經理陳民生退休，由柯碧蘭接任，12 月 14 日生效。

中華食品第三季營收 50.6 億元，創新高，毛利率 37.03%，季增 0.51 個百分點，年減 3.85 個百分點，單季稅後純益 9000 萬元，季增 12.65%，年減 0.34%，單季每股純益爲 1.01 元。

中華食品 2023 年前三季營收 14.43 億元，毛利率 36.76%，年減 3.07 個百分點，稅後純益 2.52 億元，年增 0.41%，每股純益 2.84 元，

中華食品追求生產效益及產能更新，高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」的新廠投資案正在積極趕工中，但依最新進度來看，新廠已趕不上今年量產，貢獻營收年度將延後至 2024 年。

中華食品正在執行的高、屏「兩廠合一」生產新計畫，主要是納入未來 5 年產能擴張考量，完工量產後，有助生產效益進一步提升，原計畫今年下半年投產，但工程延宕，只能在年底完成所有硬體設置，明年第二季投產。