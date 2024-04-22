【量大強漲股整理】台股止穩訊號看甚麼?電力股回檔，仍有【戲】可期嗎?

鉅亨研報 2024-04-22 17:06

加權指數，今日開低震盪走低，終場下跌 115.9 點，收在 19411.22 點，成交量 4808 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 129.54 億，投信買超 71.68 億，自營商賣超 56.5 億，三大法人合計賣超 114.36 億，其中，外資連 9 天賣超，累計 2061.19 億，投信連 7 天買超，累計 233.65 億，自營商連 8 天賣超，累計 680.61 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，今日股價開低震盪，最終下跌 8 元，收在 742 元，依然守在季線之上；(2317-TW)鴻海，今日股價收平盤價 143 元，宣布響應 RE100 倡議，承諾於 2040 年全球廠區將 100% 使用綠電。藉由本次響應，展現 (2317-TW) 鴻海，對守護地球環境的堅定承諾，也彰顯集團營運朝更環保和永續方向邁進的決心；(2454-TW)聯發科，今日股價開低走低，終場下跌 27 元，收在 966 元，近日發表中階行動平台天璣 6300（Dimensity6300），規格大致延續天璣 6100+，預期能讓遊戲畫面流暢度能提升 10%。傳聞 realmeC655G 手機將槍先搭載。

在 4 月 3 日大地震後，台灣住宅結構安全引起社會高度關注，台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」，內政部長林右昌 4 月 15 日也表示將修正《都市更新條例》，政府落實居住安全的政策，市場再度聚焦於營建股；加上房地產市場這一兩年也明顯回暖，相關企業財報表現亮眼，今日營建類股全面走強，(5531-TW)鄉林，上漲 2.86%，(2548-TW)華固，上漲 7.69%，(2501-TW)國建，上漲 3.34%，(2502-TW)國揚，股價上漲 4.25%，左營高鐵科技之心標案中的「第三種商業區 A、B 基地整體開發」，面積合計達 4,713 坪，共吸引三家業者競標，高市府 3 月 28 日公布由 (2502-TW) 國揚，取得商三 A、B 基地最優申請人資格，將投資 188 億元，於 A 基地規劃興建 2 棟地上 26 層、地下 6 層的商辦大樓及住商大樓；於 B 基地將規劃 1 棟地上 26 層、地下 4 層的商辦大樓，(2633-TW)台灣高鐵，也有 + 2.20% 以上。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，準閣揆卓榮泰喊出「穩定供電」為施政第一要務，電力股多數再創新高後呈現回檔，(1603-TW) 華電，跌停，(1609-TW) 大亞，(1519-TW) 華城，今日股價也是跌停，到底這些股票有機會再上嗎? 未來還有【戲】可期嗎?

4/22 強勢股分享

【上市量大上漲股】

上市

(3535-TW) 晶彩科

(1440-TW) 南紡

(9902-TW) 台火

(2524-TW) 京城

(8463-TW) 潤泰材

(1903-TW) 士紙

(1414-TW) 東和

(6230-TW) 尼得科超眾

(9940-TW) 信義

(1216-TW) 統一

(2637-TW) 慧洋 - KY

(2548-TW) 華固

(2505-TW) 國揚

(3708-TW) 上緯投控

(6005-TW) 群益證

(1314-TW) 中石化

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后證期雙分析師莊佳螢

LINE 官方帳號

LINEID 搜尋:@win1788(@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq



Youtube 影音頻道精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ



B 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師