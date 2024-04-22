【量大強漲股整理】台股止穩訊號看甚麼?電力股回檔，仍有【戲】可期嗎?
鉅亨研報 2024-04-22 17:06
加權指數，今日開低震盪走低，終場下跌 115.9 點，收在 19411.22 點，成交量 4808 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 129.54 億，投信買超 71.68 億，自營商賣超 56.5 億，三大法人合計賣超 114.36 億，其中，外資連 9 天賣超，累計 2061.19 億，投信連 7 天買超，累計 233.65 億，自營商連 8 天賣超，累計 680.61 億。
美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.56%，標普 500 指數下跌 0.88%，納指下跌 2.05%，費半下跌 4.12%，降息希望持續減弱、地緣政治不確定性越來越高，加劇大型科技股的拋售，美股迎來黑色星期五，資金正大量撤出引領牛市的板塊，晶片股也面臨越來越大的壓力，(NVDA-US)輝達，股價暴跌 10%，(SMCI-US)美超微，股價狂瀉超過 23%，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌，(NFLX-US)Netflix，因計劃停止報告季度訂戶數據而股價暴跌超過 9%，本週將有約 178 家標普 500 指數成分股公司公布財報，這些公司市值占該指數總市值的 40% 以上；但最大的期望還是來自大型科技公司，美股科技七雄中的 (TSLA-US) 特斯拉、(META-US)Meta、(MSFT-US)微軟、(GOOGL-US)Alphabet，都將陸續揭曉最新業績，本周四將公布美國第一季 GDP 季增年率初值，市場目前預估成長 2.5%，前值為 3.4%，本周五將公布重磅通膨數據，3 月 PCE 物價指數，市場預估核心 PCE 物價指數年增率增為 2.7%，前值為 2.8%；台股方面，加權指數，今日開低走低，終場下跌 115.9 點，收在 19411.22 點，今日雖然再度回檔，但台股下檔季線提供強力支撐，統計 2000 年以來，大盤單日大跌 600 點以上共有 5 次，觀察台股後 1 周、後 1 月、後 1 季、後半年平均表現分別為 0.01%、4.98%、1.41%、4.26%，正報酬機會也都超過六成；現階段台股大盤雖然震盪，但後市不悲觀，歷史經驗來看，過去大跌之後勢表現都趨穩，反倒醞釀長線投資的機會，目前選股將重於選市。(00946-TW)群益科技高息成長 ETF 今日開募，(00943-TW)兆豐台灣電子成長高息 ETF 將於 4 月 29 日開始募集，未來將會挹注台股的資金活水，選股將重於選市。
權值股方面，(2330-TW)台積電，今日股價開低震盪，最終下跌 8 元，收在 742 元，依然守在季線之上；(2317-TW)鴻海，今日股價收平盤價 143 元，宣布響應 RE100 倡議，承諾於 2040 年全球廠區將 100% 使用綠電。藉由本次響應，展現 (2317-TW) 鴻海，對守護地球環境的堅定承諾，也彰顯集團營運朝更環保和永續方向邁進的決心；(2454-TW)聯發科，今日股價開低走低，終場下跌 27 元，收在 966 元，近日發表中階行動平台天璣 6300（Dimensity6300），規格大致延續天璣 6100+，預期能讓遊戲畫面流暢度能提升 10%。傳聞 realmeC655G 手機將槍先搭載。
巴拿馬運河缺水跟紅海危機事件已經將今年上半年船舶增加的缺口吃掉，且亞洲 - 北美線長約談判，不管是簽約的數量或價格都相當樂觀，再加上以色列和伊朗持續衝突，升高紅海危機，多項好消息推動航運類股逆勢走強，(2613-TW) 中櫃，上漲 4.43%，(2603-TW) 長榮，上漲 0.87%，(2609-TW) 陽明，上漲 1%，(2637-TW) 慧洋，上漲 4.37%。
在 4 月 3 日大地震後，台灣住宅結構安全引起社會高度關注，台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」，內政部長林右昌 4 月 15 日也表示將修正《都市更新條例》，政府落實居住安全的政策，市場再度聚焦於營建股；加上房地產市場這一兩年也明顯回暖，相關企業財報表現亮眼，今日營建類股全面走強，(5531-TW)鄉林，上漲 2.86%，(2548-TW)華固，上漲 7.69%，(2501-TW)國建，上漲 3.34%，(2502-TW)國揚，股價上漲 4.25%，左營高鐵科技之心標案中的「第三種商業區 A、B 基地整體開發」，面積合計達 4,713 坪，共吸引三家業者競標，高市府 3 月 28 日公布由 (2502-TW) 國揚，取得商三 A、B 基地最優申請人資格，將投資 188 億元，於 A 基地規劃興建 2 棟地上 26 層、地下 6 層的商辦大樓及住商大樓；於 B 基地將規劃 1 棟地上 26 層、地下 4 層的商辦大樓，(2633-TW)台灣高鐵，也有 + 2.20% 以上。
(3708-TW) 上緯投控，股價上漲 2.41%，2022 年發表全球革命性創新產品可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo 易可收」及化學降解液「CleaVER 可立解」，2022 年提供給西門子歌美颯進行認證流程，今年終於開花結果、順利取得訂單；此外，中國與歐洲市場也正在積極拓展中，成長動能可期。
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2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，準閣揆卓榮泰喊出「穩定供電」為施政第一要務，電力股多數再創新高後呈現回檔，(1603-TW) 華電，跌停，(1609-TW) 大亞，(1519-TW) 華城，今日股價也是跌停，到底這些股票有機會再上嗎? 未來還有【戲】可期嗎?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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