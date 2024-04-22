新光人壽「龍e貸」保單借款 最低利率2.5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 16:26

隨著 5 月的報稅季節接近，在萬物齊漲的時代，不少民眾面臨可支配資金減少的困擾。新光金控 (2888-TW) 子公司新光人壽為提供保戶彈性資金需求運用，推出「龍 e 貸」台幣保單借款專案，自 4 月 22 日 (一) 至 6 月 12 日 (三) 止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為 2.5% 與 3.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。為實現 ESG 永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低 2.5% 的優惠借款利率，在疫情未平息之際，建議民眾可多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務 (限要被保險人同一人)，在家不出門即可完成，降低接觸風險也享有更優惠的利率。

另有新光人壽與新光銀行合作推出的 ATM 現貸卡，可使用各地金融機構 ATM 提款機輕鬆辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。欲申辦「龍 e 貸」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，亦可填寫及繳回優惠專案約定書，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。詳情請洽新光人壽官方網站 (https://www.skl.com.tw)、全國行政部、服務人員或致電客戶服務專線 0800-031-115。