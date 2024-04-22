友通攜手韓國戶外LCD顯示器廠商 推充電站解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-22 12:34

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 宣布，與韓國戶外 LCD 顯示器廠商暨經銷商 ODHitec Co., Ltd 攜手，參與在第 37 屆的世界電動車大會暨展覽會 (EVS37)，合力推出電動車充電站解決方案。

友通表示，透過嵌入式的寬溫產品與太陽光控制系統 (Solar Control System，SCS) 專利技術，成功預防 LCD 表面暴露在 70 度以上的高溫下時所產生的黑化 (Blackening) 情形，解決戶外設備因為太陽光直射而造成的設備毀損問題，為運作環境嚴苛的場域提供最可靠的解決方案。

友通進一步指出，韓國政府曾表示目標在 2030 年前讓韓國的充電樁在全球的市占率提高至 10%，以扶植充電樁業者的競爭力，因此與 ODHitec 結合雙方技術優勢，推出適用於電動車充電站的平板電腦。