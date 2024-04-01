佳世達旗下國韶實業攜手奈森克林 擴大清潔消毒市場版圖

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-01 19:15

佳世達 (2352-TW) 今 (1) 日宣布，旗下國韶實業，取得奈森克林公司及其主要的銷售通路琴觀公司 100% 股權，攜手擴大清潔消毒市場商機，未來新奈森克林團隊將由佳世達醫療事業群總經理黃士修領軍擔任董事長。

佳世達醫療事業群總經理暨國韶董事長黃士修表示，國韶深耕清潔消毒感控領域多年，在醫療院所及消費市場皆有深厚的佈局，旗下擁有 75％藥用酒精領導品牌「醫強」，與奈森克林同樣具有品牌及製造的雙軸優勢。

黃士修指出，此次攜手奈森克林將可藉由彼此通路及產品線的互補性，串聯各項資源整合的優勢，共同開拓市場版圖，未來更將橫向擴展酒精醫材產品，持續擴大相關產品鏈商機。

「奈森克林」為國內純水濕巾知名品牌及製造商，並橫跨口腔護理、居家日用等個人清潔衛生用品，自行研發和生產產品行銷日本、韓國、歐美及中國大陸等地，擁有優良品質及高市佔率。