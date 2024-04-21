事關3,000多億美元中國商品 戴琪：很快就會有結論！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-21 23:30

美國貿易代表戴琪上周五（19 日）表示，預料對價值 3,000 多億美元中國商品加徵關稅的審查，「很快」就會有結論，且政府一直在研究如何讓相關措施更具戰略性和有效性。

據《彭博》報導，戴琪上周五說，總統拜登出於「戰略目的」，延續了川普政府時期對中國採取的關稅政策，並將此視為與北京打交道的有效籌碼。

戴琪並指出，中國鋼鋁產能過剩，不僅給美國帶來威脅，也給全世界帶來威脅，需要強力回應。

美國貿易代表署上周三也宣布，將對中國海運、物流及造船業展開《美國貿易法》第 301 條款調查，以回應上月五個工會的請願。

針對美方一系列對華加徵關稅措施，中國外交部發言人多次表示，美方單邊加徵關稅，違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義，涉嫌違反世界貿易組織（WTO）最惠國待遇、國民待遇等原則，中方對此堅決反對。

針對中國鋼鋁行業的問題，中國外交部發言人林劍在上周五表示，美方有關說法完全不符合事實，損害中美經貿關係，與兩國元首舊金山會晤共識背道而馳。中方對此嚴重關切，強烈不滿。