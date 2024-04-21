工業富聯攜創新新材戰略合作 聚焦3C消費電子型材、廢鋁回收

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-21 09:40

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 Fii(601138-CN) 宣布，與創新新材在深圳共同簽署戰略合作協議，雙方將在 3C 消費電子型材研發、智慧製造與數位轉型等領域開展全面策略合作，並簽約成立合資公司，專注廢鋁回收，共同推動產業綠低碳發展。

工業富聯是全球高端智慧製造及工業互聯網服務商，在電子製造服務產業中位居全球第二；創新新材是中國國內規模最大的鋁合金材料生產企業之一，產品廣泛應用於 3C 消費性電子、汽車輕量化、建築工業及新能源等領域，雙方長期保持緊密的合作關係。

根據協議，在 3C 消費電子型材方面，工業富聯與創新新材將共同研發新型材料，透過技術創新與市場拓展，不斷擴大全球市場份額，滿足客戶對高品質產品的需求，雙方將分享市場資訊、技術資源和生產經驗，以降低成本、提高生產效率。

在智慧製造和數位轉型方面，工業富聯結合自身技術能力，已為創新新材旗下多個工廠提供了精益製造諮詢和數位化系統開發服務，開發行業領先的製造管理營運系統（MOM），帶來了顯著的成本和效率改善效益。雙方將發揮各自優勢，深化推動智慧製造與數位轉型的合作。