羅智先談明年景氣變化 希望不要比今年更難以預測就好

統一企業 (1216-TW) 董事長羅智先今 (17) 日在台北「愛 ‧Sharing」點燈活動前對景氣的看法指出，現在全球很普遍的大問題是每個經濟體欠債太多了，這個根本大問題沒有解決，尤其是在政府資源上都壓力都很大，至於 2024 年，「不要比今年更不好預測就是很好了」。

羅智先所指的是連續兩年爆發戰爭的不可預測事件，也讓世界的景氣更難以預期，同時，羅智先被問及包括戰爭所引起原食品、能源等原物料價格上漲形成的經營壓力時，他說，像去年的肉類價格大漲，統一設法因應、也挺住了，同仁到今年也習慣因應各種經營上變動的因素。



對於中國大陸近期經濟趨緩，是不會影響到統一在大陸的表現，羅智先指出，中國大陸景氣看的沒那麼悲觀，而且統一在大陸市場的經營量體，在整個占比只有滄海一粟、甚至像裏面的一滴水，要說受到景氣的影響實在太托大了，面臨的問題是企業組織及架構的問題。

統一企業積極在台灣北中南的楊梅、梧棲及新市投鉅資開發大型物流園區，其中於台南市新市區樹谷園區籌建新市物流園區，營建與設備投資金額包含土地高達 100 億元，在主結構已經完成之下，預計於 2025 年上半年投入營運。同時，羅智先指出，這樣的規模設置目前估算還不夠用。

羅智先說，依統一對大型物流園區的規劃，不僅要將統一集團本身的物流需求納入，還有外商合作夥伴見到這樣規劃及規模，明顯符合其需求，也在尋求將其產品納入其中，由統一提供物流服務，加上盟友的需求算一算，統一現有規劃的統一集團在台物流中心可能還不夠用。