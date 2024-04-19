台股上市市值單周蒸發3.8兆元 八大官股馳援斥70億元護台積電

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 19:50

台股今 (19) 日盤中「一瀉千點」，半導體族群淪為重災區，遭外資大舉提款，不過，八大公股銀行券商再度出手馳援，單日買超 176 億元，改寫今年新高紀錄，晶圓雙雄也成為護盤的重中之重，其中，官股合力砸下 70 億元力挺台積電，此外，高股息 ETF 同受青睞，買超前十名當中就有 5 檔，包括 00929、0050 等。

台股本周走勢上沖下洗，周線累計下跌 1209.45 點，跌幅約為 5.83%，收盤為 19527.12 點，上市公司總市值單周蒸發 3.8 兆元，降至 62.11 兆元。

不過，八大官股連五買力挺台股，累計買超 464 億元，宣示護盤決心，今天單日更大舉買超 176.76 億元，此外，金管會、證交所、櫃買中心等主管機關下午也接力信心喊話，強調台股上市櫃公司基本面穩健。