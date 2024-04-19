台股上市市值單周蒸發3.8兆元 八大官股馳援斥70億元護台積電
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 19:50
台股今 (19) 日盤中「一瀉千點」，半導體族群淪為重災區，遭外資大舉提款，不過，八大公股銀行券商再度出手馳援，單日買超 176 億元，改寫今年新高紀錄，晶圓雙雄也成為護盤的重中之重，其中，官股合力砸下 70 億元力挺台積電，此外，高股息 ETF 同受青睞，買超前十名當中就有 5 檔，包括 00929、0050 等。
台股本周走勢上沖下洗，周線累計下跌 1209.45 點，跌幅約為 5.83%，收盤為 19527.12 點，上市公司總市值單周蒸發 3.8 兆元，降至 62.11 兆元。
不過，八大官股連五買力挺台股，累計買超 464 億元，宣示護盤決心，今天單日更大舉買超 176.76 億元，此外，金管會、證交所、櫃買中心等主管機關下午也接力信心喊話，強調台股上市櫃公司基本面穩健。
台積電 (2330-TW) 法說會為全球市場拋下震撼彈，儘管今年營收展望維持樂觀，但今年全球半導體、晶圓代工及車用市場等三大領域展望均下修，引發失望性賣壓。不過，台積電再度成為護盤的主要標的，八大官股單日敲進 9271 張、70.41 億元。
除了台積電外，八大官股也力挺晶圓代工二哥聯電 (2303-TW)，買超 6.33 億元，位居買超排行榜第三名。
觀察今天八大官股買超排行榜，復華台灣科技優息 (00929-TW) 獲買超 9.14 億元，排名居次；元大台灣 50 (0050-TW) 排名第四，獲買超 5.49 億元；其他 ETF 方面，包括元大高股息 (0056-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 均獲得買超逾 2 億元，排名分別為第八至十名。
至於其他個股方面，值得注意的是，電纜股大亞 (1609-TW) 近來因跳電議題成為盤面人氣股，今天獲官股買超 4.57 億元，位居第五名；聯發科及散熱廠奇鋐各獲買超逾 3 億元，分別為第六、七名。
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