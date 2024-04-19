〈台積電年報〉在先進製程與先進封裝強勁領先 今年營運健康成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-19 19:41

總體經濟疲軟和地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求。在此背景下，台積電業務預期將受惠領先業界的 3 奈米技術持續強勁成長和旺盛的 AI 相關需求。

近期的態勢發展，如對國家安全的擔憂日益增長、全球供應鏈的重塑，以及對 AI 霸權的競逐加劇等，加深地緣政治的不確定性。

同時，隨著 AI 技術持續發展以運用更複雜的 AI 模型，訓練和推理所需的運算量不斷增加，因此，AI 模型需要更強大的半導體硬體來支援，這就需要使用到最先進的半導體製程技術。

台積電的成功取決於以最有效率和最具成本效益的方式，大規模提供業界最領先的製程技術，使創新者能夠成功地向世界提供最好的產品。

台積電專注於公司的業務基本面，有目標地執行全球製造足跡策略，以支持客戶成長與增加他們的信任。將繼續推動公司在全球所有晶圓廠的數位卓越化，並致力實現全方位的智慧化和自動化製造。無論在何處營運，都決心要成為具有最高效率和最具成本效益的半導體製造者。

隨著世界變得越趨複雜，半導體技術成為現代化數位經濟的基礎技術。半導體的價值在全球供應鏈中持續提升，為客戶提供更大價值，並帶給台積電更大提升價值的機會。

台積電不會輕忽公司在全球半導體產業的角色和責任，也不會偏離專業積體電路製造服務商業模式。此模式已經一次次地被驗證為公司和客戶的雙贏模式，公司將繼續秉持技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，使客戶能在他們的終端市場釋放創新。