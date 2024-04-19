鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-19 18:09

台股今 (19) 日大跌 774 點，創單日收盤最大跌點，外資賣超 857 億元，也是史上外資賣超金額第二大，其中，大砍台積電 5.51 萬張、賣超金額 417 億元，並賣超聯電約 8.49 萬張，以及多檔人氣高息 ETF。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 857.52 億元，呈現連 8 賣；自營商賣超 223.89 億元；投信買超 82.87 億元；三大法人合計賣超 998.55 億元。外資指期淨空單增加 2747 口，來到 1.97 萬口。

除了晶圓雙雄外，外資今日也賣超世界 1.28 萬張，面板雙虎群創 3.14 萬張、友達 1.73 萬張，以及中工 2.81 萬張、長榮航 2.51 萬張等，金融股則以台新金 1.72 萬張、群益證 1.63 萬張較多。

另外，外資也大賣人氣高息 ETF，復華台灣科技優息 (00929)7.97 萬張、元大台灣價值高息 (00940)6.72 萬張、群益台灣精選高息 (00919) 近 2.7 萬張、統一台灣高息動能 (00939)2.05 萬張。

外資買超個股方面，長榮 1.64 萬張、陽明 1.19 萬張、萬海 2126 張，支撐今日貨櫃三雄股價表現，也買超三商壽 8711 張、矽統 6373 張、皇昌 5951 張等個股。