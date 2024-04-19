【量大強漲股整理】以伊戰爭再起下，台股暴跌近千點，有機會醞釀反彈?

鉅亨研報 2024-04-19 17:40

加權指數，今日開低走低，終場下跌 774.08 點，收在 19527.12 點，成交量 7047 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 857.52 億，投信買超 82.87 億，自營商賣出 223.89 億，三大法人合計賣超 998.54 億，其中，外資連 8 天賣超，累計 1913.65 億，投信連 6 天買超，累計 161.97 億，自營商連 7 天賣超，累計 624.11 億。

台股今日受到多重影響，包含美國通膨數據續熱，恐推遲降息時間點，及以色列對伊朗進行報復攻擊，導致國際地緣政治風險高漲，加權指數開低反應利空，一度因恐慌情緒而大跌逾千點，但是季線提供強力支撐，盤中反彈，跌幅收斂，終場下跌 774.08 點，收在 19527.12 點，更爆出 7047 億元的巨量，台股今日雖收黑 K 棒，但今日的爆量回檔，留了長達 230 點的下影線，表示在此有支撐的力道存在，甚至投信更是今日買超達 82 億元，表示外資倒貨內資在撐盤，預期在恐慌性殺盤後的台股，將醞釀反彈機會，而證交所強調台股基本面穩固，將密切注意相關國際事件對台股市場的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施，所以行情不悲觀看待，目前選股將重於選市。

個股方面；權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開低走低，終場下跌 54 點，收在 750 點，昨日召開法說會，雖下調對車用、半導體市場展望，但 AI 需求依然強勁！預期今年 AI 伺服器處理器業績將成長超過一倍，未來五年，伺服器 AI 處理器將以 50% 的年複合成長率 (CAGR) 成長，近期更和南韓記憶體大廠 ( 000660-KR) SK 海力士，簽署合作備忘錄，齊力開發下一代高頻寬記憶體晶片 ( HBM )；(2317-TW) 鴻海，股價開低走低，終場下跌 5 元，收在 143 元；( 2454-TW) 聯發科，股價開低走低，終場下跌 57 元，收在 993 元，跌破千元大關，預計在 4 月 26 日召開法說會，屆時將對第 2 季展望做出說明。

全台旱象隱患未除，牽動水資源相關族群的股價表現，台灣自有品牌過濾大廠 (4556 -TW) 旭然國際，今日股價攻上漲停，受惠政策擴大再生水使用範圍，同時水利署計畫於 2026 年前興建 11 座再生水廠，成長動能可期。

雖然今日台股大跌，但近期焦點重電族群，不僅相對抗跌，部份股票甚至逆勢上漲，主要是因為 2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，準閣揆卓榮泰喊出「穩定供電」為施政第一要務，(1603-TW) 華電，盤中一度亮燈漲停，再創新高，最高點來到 56.3 元，再度創下歷史新高，

外資已經連續 3 天買超，累計 3434 張，受到法人青睞加持下股價有所表現，佳螢早就預告在前面，加上去年營收突破 40 億元，稅後純益 4.74 億元，EPS=2.99，皆創下近年新高的好成績，銅價報價上漲，將有機會表現。

基本面強勁的股票，成為資金的避風港。

(1609-TW) 大亞，今日盤中最高價 68 元，再度創下歷史新高，線纜事業需求快速成長，2023 線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項指標全部創集團紀錄，未來將積極擴充市佔率，近幾年啟動的多方布局策略也已取得顯著的成果，除本業電線電纜受惠台電 10 年強韌電網計畫外，加上能源和新創事業將成為未來的三大成長動能，預估將可維持 5-10 的成長動能；(1618-TW) 合機，今日股價攻上漲停價 64.2 元，再度創下歷史新高，成功獲得台電總訂單 42 億元，其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單，因為 (1618-TW) 合機是業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商，預估會成為台電計畫的主要受惠者。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

4/19 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(3703-TW) 欣陸

(3015-TW) 定穎投控

(1618-TW) 合機

(1616-TW) 億泰

(8463-TW) 潤泰材

(2543-TW) 皇昌

(2546-TW) 根基

(2547-TW) 日勝生

(2515-TW) 中工

(1603-TW) 華電

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師