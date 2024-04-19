【量大強漲股整理】以伊戰爭再起下，台股暴跌近千點，有機會醞釀反彈?
鉅亨研報 2024-04-19 17:40
加權指數，今日開低走低，終場下跌 774.08 點，收在 19527.12 點，成交量 7047 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 857.52 億，投信買超 82.87 億，自營商賣出 223.89 億，三大法人合計賣超 998.54 億，其中，外資連 8 天賣超，累計 1913.65 億，投信連 6 天買超，累計 161.97 億，自營商連 7 天賣超，累計 624.11 億。
美股方面；美股漲跌互見，道瓊上漲 0.06%，標普 500 指數下跌 0.22%，納指下跌 0.52%，費半下跌 1.66%，經濟數據顯示，美國勞動市場依然保持韌性，初次請領失業金人數持平於 21.2 萬人，大西洋沿岸中部地區製造業指數則升至兩年來最高。聯準會主席鮑爾的鷹派發言，促使市場放棄了將在 6 月會議上降息至少 1 碼的預期，美債殖利率全面攀升，2 年期公債殖利率再次接近 5% 大關，10 年期公債殖利率上漲 5 個基點至 4.63%，(META -US) Meta Platforms 上漲 1.54%，給標普 500 指數帶來最大提振，但是今日本美國官員證實以色列對伊朗展開空襲，中東緊張局勢加劇，市場紛紛提高風險意識。
台股今日受到多重影響，包含美國通膨數據續熱，恐推遲降息時間點，及以色列對伊朗進行報復攻擊，導致國際地緣政治風險高漲，加權指數開低反應利空，一度因恐慌情緒而大跌逾千點，但是季線提供強力支撐，盤中反彈，跌幅收斂，終場下跌 774.08 點，收在 19527.12 點，更爆出 7047 億元的巨量，台股今日雖收黑 K 棒，但今日的爆量回檔，留了長達 230 點的下影線，表示在此有支撐的力道存在，甚至投信更是今日買超達 82 億元，表示外資倒貨內資在撐盤，預期在恐慌性殺盤後的台股，將醞釀反彈機會，而證交所強調台股基本面穩固，將密切注意相關國際事件對台股市場的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施，所以行情不悲觀看待，目前選股將重於選市。
個股方面；權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開低走低，終場下跌 54 點，收在 750 點，昨日召開法說會，雖下調對車用、半導體市場展望，但 AI 需求依然強勁！預期今年 AI 伺服器處理器業績將成長超過一倍，未來五年，伺服器 AI 處理器將以 50% 的年複合成長率 (CAGR) 成長，近期更和南韓記憶體大廠 ( 000660-KR) SK 海力士，簽署合作備忘錄，齊力開發下一代高頻寬記憶體晶片 ( HBM )；(2317-TW) 鴻海，股價開低走低，終場下跌 5 元，收在 143 元；( 2454-TW) 聯發科，股價開低走低，終場下跌 57 元，收在 993 元，跌破千元大關，預計在 4 月 26 日召開法說會，屆時將對第 2 季展望做出說明。
巴拿馬運河缺水跟紅海危機事件已經將今年上半年船舶增加的缺口吃掉，且亞洲 - 北美線長約談判，不管是簽約的數量、價格都相當樂觀，再加上今早以色列對伊朗展開空襲，升高紅海危機，多項好消息推動航運類股逆勢走強，(2603-TW) 長榮，股價上漲 2.68%，(2609-TW) 陽明，股價上漲 3.08%，(2605-TW) 新興，股價上漲 5.77%，(2606-TW) 裕民，股價上漲 2.98%。
全台旱象隱患未除，牽動水資源相關族群的股價表現，台灣自有品牌過濾大廠 (4556 -TW) 旭然國際，今日股價攻上漲停，受惠政策擴大再生水使用範圍，同時水利署計畫於 2026 年前興建 11 座再生水廠，成長動能可期。
雖然今日台股大跌，但近期焦點重電族群，不僅相對抗跌，部份股票甚至逆勢上漲，主要是因為 2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，準閣揆卓榮泰喊出「穩定供電」為施政第一要務，(1603-TW) 華電，盤中一度亮燈漲停，再創新高，最高點來到 56.3 元，再度創下歷史新高，
外資已經連續 3 天買超，累計 3434 張，受到法人青睞加持下股價有所表現，佳螢早就預告在前面，加上去年營收突破 40 億元，稅後純益 4.74 億元，EPS=2.99，皆創下近年新高的好成績，銅價報價上漲，將有機會表現。
基本面強勁的股票，成為資金的避風港。
(1609-TW) 大亞，今日盤中最高價 68 元，再度創下歷史新高，線纜事業需求快速成長，2023 線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項指標全部創集團紀錄，未來將積極擴充市佔率，近幾年啟動的多方布局策略也已取得顯著的成果，除本業電線電纜受惠台電 10 年強韌電網計畫外，加上能源和新創事業將成為未來的三大成長動能，預估將可維持 5-10 的成長動能；(1618-TW) 合機，今日股價攻上漲停價 64.2 元，再度創下歷史新高，成功獲得台電總訂單 42 億元，其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單，因為 (1618-TW) 合機是業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商，預估會成為台電計畫的主要受惠者。
以上這些族群，無論是電力股大漲，又或是 (1609-TW) 大亞大漲，佳螢通通領先預告! 驗證佳螢選股冠軍的實力!
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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