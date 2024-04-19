〈台幣〉資金出走vs.央行阻貶 爆量收32.512元探近8年新低 周線連6黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 17:47

受中東戰事升溫影響，加上美國通膨太黏，資金大舉出走亞洲，台北股匯市今 (19) 日上演雙殺走勢，加權指數重挫 774 點，創史上單日最大跌點，新台幣兌美元匯率一度狂貶逾 2 角，不過，央行適時進場穩匯，帶動終場貶幅收斂，以 32.512 元作收，貶值 1.36 角，台北及元太外匯市場總成交值爆出 34.065 億美元巨量。

新台幣兌美元今天以 32.41 元開盤，在外資大舉匯出下，匯價最低來到 32.586 元、貶值多達 2.1 角，終場收在 32.512 元，仍為 2016 年 5 月下旬以來的新低點。

匯銀人士指出，外資今天匯出不手軟，由於美債殖利率突然飆升，來到 4.6%，投信業者加碼匯出投資債券或債券 ETF，儘管出口商亦有進場拋匯，仍敵不過美元買盤，加上央行適時介入調節，帶動匯市交投熱絡，台北外匯市場單日成交值高達 24.83 億美元，元太外匯市場成交值達 9.235 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，韓元今天表現最弱勢，重貶 0.67%，新台幣貶值 0.42% 次之，歐元貶 0.23%，越南盾、新加坡幣約貶值近 0.2%，日元小貶 0.08%，人民幣相對抗貶，微貶 0.02%。美元指數上漲 0.24%。