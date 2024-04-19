〈台幣〉資金大逃殺 重貶近2角探近8年新低 台韓股匯同落難

國際美元維持強勢不墜，台北股匯今 (19) 日受台積電法說會釋出的展望影響，上演雙殺走勢， 加權指數 狂跌超過 700 點，在資金大舉匯出下， 新台幣 兌美元匯率一口氣摜破 32.4、32.5 元兩道關卡，重貶近 2 角，盤中下探 32.573 元，創近 8 年來新低，主要亞幣中以 韓元 表現最弱勢， 新台幣 為倒數第二。

台積電 ( 2330-TW ) 法說會為全球市場拋下震撼彈，儘管今年營收展望維持樂觀，但今年全球半導體、晶圓代工及車用市場等三大領域展望均下修，引發失望性賣壓，台積電 ADR 應聲重摔近 5%，台股同步跳水，台積電跌逾 6%，大盤失守 2 萬點，並大跌逾 700 點，進一步摜破 19600 點。

美元指數 18 日持續走高，一系列好壞參半的經濟數據，幾乎沒有動搖對美國經濟仍舊堅挺的看法，這意味著聯準會 (Fed) 可能會將 2020 年來首次降息的時間延後到今年稍晚。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員認為 Fed 最有可能從 9 月開始降息，晚於幾周前預測的 6 月。