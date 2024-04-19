〈台幣〉資金大逃殺 重貶近2角探近8年新低 台韓股匯同落難
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 11:16
國際美元維持強勢不墜，台北股匯今 (19) 日受台積電法說會釋出的展望影響，上演雙殺走勢，加權指數狂跌超過 700 點，在資金大舉匯出下，新台幣兌美元匯率一口氣摜破 32.4、32.5 元兩道關卡，重貶近 2 角，盤中下探 32.573 元，創近 8 年來新低，主要亞幣中以韓元表現最弱勢，新台幣為倒數第二。
台積電 (2330-TW) 法說會為全球市場拋下震撼彈，儘管今年營收展望維持樂觀，但今年全球半導體、晶圓代工及車用市場等三大領域展望均下修，引發失望性賣壓，台積電 ADR 應聲重摔近 5%，台股同步跳水，台積電跌逾 6%，大盤失守 2 萬點，並大跌逾 700 點，進一步摜破 19600 點。
新台幣兌美元今天一開盤即失守 32.4 元關卡，隨著美元買盤出籠，匯價進一步貶破 32.5 元關卡，貶值多達 1.97 角，最低來到 32.573 元。
匯銀人士指出，由於聯準會官員釋出鷹派看法，使得降息預期再度延後，加上以色列不排除對伊朗回擊等地緣政治影響，避險美元升溫，使得資金積極流出亞洲匯市。
觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元匯率早盤重摔 1%，新台幣也跌 0.6%，新加坡幣及泰銖同步貶值 0.2-0.3%，人民幣相對抗貶，早盤約貶 0.06%，日元則止跌回升，逆勢升值 0.54%。
美元指數 18 日持續走高，一系列好壞參半的經濟數據，幾乎沒有動搖對美國經濟仍舊堅挺的看法，這意味著聯準會 (Fed) 可能會將 2020 年來首次降息的時間延後到今年稍晚。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員認為 Fed 最有可能從 9 月開始降息，晚於幾周前預測的 6 月。
- 如何搭上主力順風車？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇