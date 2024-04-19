台積電法說引爆深水炸彈 股價跳空重挫5% 市值跌破20兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-19 09:33

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日召開法說會，預期今年美元營收成長 21-26%，不過，由於產業復甦速度低預期，下修半導體產業、晶圓代工產業年增幅，同時也因車用晶片庫存去化時程較預期長，今年車用業績將轉衰退，受利空影響，今 (19) 日股價跳空重挫 5%，市值跌破 20 兆元，約 19.7 兆元。

總裁魏哲家上次法說預估，半導體市場 (不含記憶體) 將成長超過 10%，晶圓代工產業則預期成長約 20%，但經過三個月後，年增率分別下修至 10%、14-19%。

從台積電四大平台來看，僅 HPC 成長強勁，智慧型手機成長率略低於公司平均，但仍維持成長，物聯網大致持平去年，車用平台原預期會優於去年，但此次看起來車用業績將呈現衰退。