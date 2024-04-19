美房貸利率重返7%今年首見 房價卻未見任何走跌跡象

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-19 11:42

最新數據顯示，美國 30 年房貸利率周四 (日) 漲破 7%，為今年來首見且較上周 6.88% 大幅攀升，但卻未見房價走降跡象，專家最新表示目前尚不清楚有多少買家能承受不斷上漲的房貸利率。

想要買房的美國民眾若想在今年春天購屋，恐將面臨貸款利率上漲問題，根據房地美數據，30 年期固定房貸的平均利率達到 7.1%，周平均值首度超過 7%。

追蹤每日房貸利率變化的指數則出現更大的漲幅，數據更新頻率更高的《Mortgage News Daily》更顯示 30 年期房貸每日平均利率達 7.43%，較月初僅 7% 大幅攀升。過去三周，每日平均利率攀漲近半個百分點，且在上周公布高過預期的 3 月通膨數據後，幾乎一路走升。

雖然高利率已讓包含首購族等購屋民眾陷入困境，但其他人正在採取行動，在房貸利率進一步攀升前入手，房地美首席經濟學家 Sam Khater 說，隨著利率走高，潛在購屋者正決定是否在利率漲得更高前買房，或是等今年稍晚降息時才進場，雖然上周申貸數量略增，但目前尚不清楚有多少人能承受高房貸利率。

即便利率攀升恐讓部分買家縮手，但最新數據顯示，房貸申請需求連兩周增加，根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 數據，在上周五(12 日) 為止一周的申貸數量增加 5%，一周前則下降 5%，不過購買活動仍比去年低 10%，再融資申請比例變得溫和，繼前一周上漲 10% 後僅上漲 0.5%。整體而言，房貸申請需求僅比一周前增長 3.3%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 表示，儘管房貸利率走高，但申貸量有所增加，可能是因為一些人決定在利率繼續上升的情況下採取行動。”

但上月中古屋銷售卻表現不佳，全美房地產經紀商協會 (NAR) 周四指出，上月成屋銷售量下降超過 4%，經季節性調整後的年增率為 419 萬棟，且銷售額年減近 4%，成屋銷售中位數價格則較一年前上漲 5% 至 39 萬 3500 美元，連 9 月年增率走漲。

此外，全美房價均呈上漲表現，NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，儘管房屋銷售從周期性低點反彈，但由於利率沒有出現任何重大變動，房屋銷售陷入停滯。與新冠疫情爆發前相比，就業人數增加近 600 萬人，顯示市場上有更多潛在購屋者。

儘管如此，全美大部分地區高房價導致需求下降，買家仍面臨阻力，像是上月中西部均價至 29.24 萬美元，年增率超過 7%，但專家認為這一情況不足為奇，因為利率上漲、房價居高不下與庫存緊張，本季將繼續給潛在購屋者帶來負擔。