美債大跌引發抄底？美國海外債主2月持倉規模創紀錄

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 12:00

美國財政部周三（17 日）公布 2 月國際資本流動報告（TIC），顯示隨著美債價格在開年大跌，美國主要海外債主 2 月紛紛增強持倉力道，前十大債主有六個增持，總持倉規模也創下歷史新高。

據《路透》報導，美國財政部表示，2 月總體外國投資者持有的公債規模連續五個月攀升，達到 7.965 兆美元，高於 1 月修正後的 7.945 兆美元，並打破歷史紀錄。

在前十大美國海外債主中，有六個在 2 月增持美債，僅中國和三個著名歐洲離岸金融中心——瑞士、愛爾蘭、開曼群島減持。

日本依然美國最大海外債主。日本 2 月增持了 164 億美元美國公債，持倉規模也達到 1.1679 兆美元。這已是日本連續第五個月增加持倉。日本自 2019 年 6 月持倉超越中國以來，一直是美國公債最大海外持有國。

不過，目前一些投資者開始對日本干預匯市以捍衛日元的威脅保持警惕，不排除日本政府未來拋售部分美債的可能性。日元匯率周二一度跌至 34 年低點，貶至 154.78 日元。

日本銀行（央行）曾在 2022 年進行過三次外匯干預行動，透過賣美元買日元提振本幣，第一次干預發生在 2022 年 9 月，第二和第三次發生在當年 10 月。歷史數據也顯示，2022 年 9 月和 10 月，日本的美債持倉累計減少 1,316 億美元。

不少業界人士認為，2 月海外資本對美債的投資意願提高，可能有開年美債大跌後抄底的考量。美國 10 年期公債殖利率 2 月初為 3.863%，到月末已升至 4.252%。當月美債殖利率上升，是因為美國公布了一系列穩健經濟數據，加劇了聯準會（Fed）將推遲降息的預期。債券的殖利率與價格是反向關係。