電動車哭哭！ 調查顯示：美、德、日韓及東南亞重回燃油車比例顯著成長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-18 19:40

勤業眾信今（18）發布《2024 全球消費者用車行為趨勢》報告，結果顯示美國、東南亞、德國、韓國和日本的受訪民眾，選擇重回傳統燃油車的比例顯著成長。而充電時間與續航力則是對電動車卻步的兩大主因。

勤業眾信汽車產業負責人暨管理顧問服務副總洪吉維指出，電動車市場成長放緩、削價競爭市況激烈、高利率和高成本等挑戰，凸顯車廠打造韌性策略和技術創新的重要性。車輛性能、擁車成本、價格、續航力等影響消費者是否購買電動車，充電基礎設施普及化和完善化的程度，也是影響消費者決策的重要主因。

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 指出，福斯汽車將顧客行為數據有效運用於打造品牌策略。首先，以顧客為中心、了解其感性需求，例如了解車主的用車、養車及秀車習慣，規劃了 Golf 50 週年車主派對，用車主喜愛的方式，分享與車的故事，同時展示愛車。

Steffen Knapp 強調，其次將顧客行為數據應用於客戶體驗，提供數位服務，打造展示中心結合香氛、音樂與美食等感官上的體驗，無論是線上還是線下，都讓客戶感受到賓至如歸。最後極大化運用顧客行為數據，深入了解客戶用車和養車行為，從而開拓售後服務商機，強化品牌忠誠度。

小驢行股份有限公司執行長侯勝宗表示，近年來，隨著移動科技與人工智慧的飛速發展，人類享受智慧移動所帶來的高效率與便利。然而，也衍生出社會不平等與環境破壞等問題，企業開始重新反思應如何彌補經濟發展所帶來的負面影響。ESG 理念逐漸成為全球企業須重視的重要課題。

該分調查報告顯示：燃料費價格與環保意識抬頭，是吸引消費者購買電動車的主要關鍵；而充電時間與續航力則是卻步的兩大主因。

不同市場消費者對需否擁有汽車的態度存在顯著差異：美國、東南亞、德國、韓國和日本的受訪民眾，選擇重回傳統燃油車的比例顯著成長。

價格、品質和性能三大項目，仍是消費者選擇品牌時首要考慮因素；而渴望體驗其他品牌的新技術，則為眾多消費者轉換品牌的原因之一，在開發中市場尤其明顯。