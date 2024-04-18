中國矽料價格續探底！多數廠商虧本出貨 更逼近一線廠商成本價

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 14:25

中國矽料價格加速探底，今年開年至今，大部分矽料廠商都在虧本出貨，進入 4 月以來，光電矽料環節價格連續大跌，中國有色金屬工業協會矽業分會周三 (17 日) 公布的最新價格顯示，P 型緻密料成交價格區間已跌到每噸 4.3 萬到 4.9 萬人民幣，平均每噸成交價為 4.59 萬人民幣，季減率 5.75%，與 3 月 20 日每噸 6 萬人民幣相比，當前跌價幅度達 23.5%。

這一價格也較一個月前均價下跌超過 20%，目前矽料最新市場成交價格早就跌破二線廠商的成本，甚至已逼近矽料頭部玩家通威股份、大全能源的成本價。

但更慘的是，業界看壞矽料價格短期內難見底，很難知道何時會好準，矽料廠商指出，矽料環節面臨全面虧損局面，產業鏈上下游對於矽料價格的分歧逐步加大，主要因為近期矽料價格不斷破底

自去年 10 月以來，P 型緻密料成交價格一直維持在每噸 6 萬人民幣左右，似乎已經見底，但進入本月以後又再繼續探底。

根據矽業分會周三 (17 日) 揭露的產業數據，N 型顆粒矽料成交均價介於每噸 4.7 萬到 4.9 萬人民幣，每噸平均成交價 4.75 萬人民幣，周減率 8.65%，N 型棒狀矽料成交價格區間為每噸 5 萬到 5.4 萬人民幣，每噸平均成交價 5.25 萬人民幣，周減率 10.41%。

矽業分會從需求端分析認為，目前矽料價格跌幅仍不及下游預期，且下游開工率持續下滑，產品及原料庫存均處高位，矽片企業再度展開集中採購的可能性較低，矽料需求短期內難以恢復。

若再加上 Infolink 機構追蹤情況，矽料供應端的庫存水位截至 4 月初累計超過 22 天水準，不同企業的庫存規模跟佔比稍有差異，但第二季開始矽料端庫存情況將越來越明顯，包括第一線企業在內的庫存常態化趨勢恐將開啟。

因此，在業界看來，矽料廠商未來一段時間內將維持高庫存水位運作，在未出現規模性停產之前，價格反彈無望。

矽業分會表示，目前矽料價格變化較快，廠商面臨較大的調價改價壓力，矽料價格已跌破企業生產成本，達到部分企業現金成本。

矽料環節成本控制較強的主要矽料廠商為通威、大全與協鑫能科 (002015-CN) 等業者，通威此前曾透露其每噸多晶矽料生產成本在 4 萬人民幣以內，大全也在去年財報中透露多晶矽單位現金成本，從 2022 年每公斤 53.06 人民幣降至 42.7 人民幣，亦即每噸生產成本約 4.27 萬人民幣，協鑫科技也曾指其樂山協鑫顆粒矽計畫生產成本約每噸 3.57 萬人民幣。因此，目前矽料市場成交價格已逼近上述廠商成本。

雖然主要廠商仍具備一定的溢價空間，但新進廠商除面對矽料技術壁壘、爬坡難度、成本曲線陡峭等挑戰外，還必須考慮客戶訂單，可謂壓力重重。業界人士認為，新進廠商成本很難控制到 5 萬人民幣以下，部分新工程初期可能產能未達標或品質不穩定而面臨更高的成本。二線企業成本價大概在每噸 5 萬到 6 萬人民幣的區間。

值得注意的是，主要廠商目前仍在持續釋放產能，大全近日也指出，隨著現有廠商和新進業者的產能釋放，價格回落是必然，但具體能回落到什麼程度，很難判斷。