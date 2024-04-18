盛弘生醫多角化布局 今年效益顯現小金雞起飛

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-18 11:50

躍獅健康併入敏成健康 (4431-TW) 之後，今年初與藥師公會全聯會合作，創建好鄰居藥業聯盟，透過共享、共用躍獅原有的藥品 GDP 倉儲物流，整合聯盟聯合採購的優勢，在現今其他連鎖藥局快速擴張的浪潮下，提供獨立藥局更具競爭力的選擇。

加盟好鄰居藥業聯盟合作的利潤共享模式，吸引小型連鎖 / 單點藥局踴躍加入，好鄰居藥業聯盟於二月初開放申請，申請家數截至 3 月底已突破 700 家，包含原有 105 家躍獅門市，已佔全國健保藥局家數逾 10％，預估至 6 月底可突破 1000 間。

精準健康旗下哈佛健診目前已在全台建立哈佛桃園精準健診中心、哈佛大安、哈佛台南三個院區，提供全人健康服務、推廣健康風險管理的理念、宣導預防醫學的重要性並將評估罹病風險的基因檢測納入全人健康的一環。

另外，哈佛大安自今年二月起整併原內湖院區，本院區另設置健康管理中心，門診內容包含功能醫學、體重管理、睡眠、抗衰等領域，並與「醫者診所」策略聯盟，為健診客戶提供延伸性的多方位健康照護及人性服務。

智醫城旗下醫電數位與方鼎資訊共同規劃與建置智醫診所的智慧醫療資訊系統 (HIS+)，民眾以手機 APP 實現就醫流程全程無紙化、量測數據同步傳送到 APP 的個人帳戶，供個人後續的健康追蹤與醫療保健諮詢。