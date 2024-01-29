祥碩USB4主控端晶片通過協會認證 正式進入量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-29 18:17

高速傳輸 IC 設計廠祥碩 (5269-TW) 宣布 USB4 主控端控制晶片 ASM4242 通過 USB 協會 (USB-IF) 認證，為全球繼英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 後通過認證的業者，也是全台首家，此次通過等同備齊 USB4 主控端和裝置端晶片組認證，也正式量產，客戶已打樣完成，預計今年搭載該顆的終端產品就會問世。

總經理林哲偉表示，祥碩 USB4 主控端產品在經過團隊長時間努力後，獲得 USB4 官方認證，此次通過代表包含 PCIe、DisplayPort(DP)、USB4 等各規格間相互切換與協同運作具備一定成熟度與可靠度。

林哲偉補充，整體 USB4 測試往返耗時近一年才完善，除了需要在認證實驗室完成約千項測試外，還需於 USB-IF 協會產品實驗室通過數百項的測試，包含效能、邏輯規格、相容性與穩定度，全方位的驗證產品設計品質。

祥朔表示，使用祥碩 USB4 ASM4242 主控晶片的 PC，搭配祥碩的 USB4 裝置端產品 ASM2464PD，效能最高可高於 3800MB/s，是過去 USB3.2G Gen2x2 的兩倍。

USB4 是採用「tunneling(隧道)」的新技術來傳輸數據，ASM4242 採用 PCIe Gen4x4 介面，支援兩個 USB4 的通訊埠 (ports)。此外，在相容性方面，祥碩 ASM4242 主控晶片基於過往在 USB 主控端超過一億顆晶片的量產經驗，全面兼容於 USB3.2 等規格，速度與相容性具足。

USB-IF 主席兼首席營運官 Jeff Ravencraft 強調，獲得 USB-IF 認證的產品，代表技術的成熟與穩定，很高興祥碩在 USB4 技術發展進程上邁開了一大步，這一步意味著祥碩成為帶動 USB4 技術趨勢的先驅者，期待祥碩及所有 USB-IF 的成員們，努力為廣大的使用者提供更多更好的 USB 認證解決方案，讓 USB 生態系統更臻完善。

祥碩此次通過 USB4 認證的裝置端晶片 ASM2464PD 與 ASM2464PDX，產品已正式進入量產。兩者最大的差別在於，後者可支援較多通道 (lane)，客戶可依不同的需求選擇。