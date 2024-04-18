美國宣布啟動301條款調查 中國商務部怒：一錯再錯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-18 09:00

中國商務部新聞發言人周三（17 日）晚間表示，美國貿易代表辦公室宣布發起針對中國海事、物流、造船業的 301 調查，中方對此強烈不滿，堅決反對，砲轟美方出於國內政治需要發起新的 301 調查，是一錯再錯。

美國貿易代表署周三宣布，將對中國海運、物流及造船業展開《美國貿易法》第 301 條款調查，以回應上月五個工會的請願。

中國商務部發言人對此表示，美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。

發言人說，多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護多年前就已失去競爭優勢。美方為本國產業提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方採取所謂的「非市場做法」。事實上，中國產業的發展是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果，美方的指控根本站不住腳。

發言人強調，美國上屆政府啟動對華 301 調查，並對華加徵關稅，已被世界貿易組織（WTO）裁定違反世貿規則，被眾多 WTO 成員反對。美方出於國內政治需要發起新的 301 調查，是一錯再錯。