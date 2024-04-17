Mobileye喜獲大單 未來至少出貨4600萬個新輔助駕駛晶片

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 23:10

英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 周三 (17 日) 表示，公司已獲得訂單，未來幾年將出貨 4,600 萬片 EyeQ6 Lite 輔助駕駛晶片。目前汽車製造商正在競相提高汽車的安全性和駕駛便利性。

Mobileye 負責業務策略和發展的執行副總裁 Nimrod Nehushtan 表示，公司正在全球所有主要市場銷售 EyeQ6 Lite，採用該技術的汽車將於今年年中推出。

由於受到保密協議約束，Mobileye 並未透露 EyeQ6 的客戶名單。該公司的客戶包括福斯汽車和保時捷。截稿前，Mobileye(MBLY-US) 周三早盤股價上漲 3.85%，每股暫報 31.29 美元。

EyeQ6 Lite 系統是 Mobileye 面向大眾市場的產品，採用台積電 (2330-TW) 的 7 奈米製程，運算能力是上一代晶片的 4.5%，適用於具有自動巡航控制和變換車道等輔助駕駛功能的車輛，但並不適用於自動化程度較高的車輛，這些車輛能讓駕駛不需操作方向盤或緊盯道路狀況。

然而由於投資龐大、安全風險高、監管嚴格，推出完全自動駕駛汽車 (如機器人計程車，或需要最少人為干預的汽車) 比預期的要困難。

但為了在日益激烈的競爭中脫穎而出，汽車製造商一直在增加一系列更基本的駕駛輔助功能。例如，EyeQ6 Lite 能夠讀取道路交通號誌上的文字，例如只在工作日早晨有效的限速標誌，或暗示較低限速的城市入口標誌。