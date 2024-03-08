期交所參與「性別平權敲鐘」 全球110交易所同步宣達TAIFEX Cares

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-08 10:20

今 (2024) 年 3 月 8 日國際婦女節，臺灣期貨交易所再次參與全球交易所「性別平權敲鐘」活動 (Ring the Bell for Gender Equality)，董事長吳自心、總經理周建隆與女性主管及幹部齊聚響應，共同向國內、外宣達「TAIFEX Cares」，力挺性別平權，今年全球超過 110 家交易所及結算機構報名響應活動。

「性別平權敲鐘」活動係由世界交易所聯合會 (WFE) 藉每年國際婦女節當週，攜手世界銀行國際金融公司 (IFC)、聯合國永續證交所倡議組織 (SSE)、聯合國全球盟約 (UN Global Compact) 及聯合國婦女署 (UN Women) 等國際組織共同發起，目的在推廣性別平權及提升全球對職場、市場與社區等領域婦女賦權之重視，號召旗下會員以敲鐘或不同型式的活動共同倡議，今年全球超過 110 家交易所及結算機構報名響應活動。

期交所表示，多年來持續耕耘於 ESG 永續發展及企業社會責任，在性別平權方面更是不遺餘力，打造兩性平等職場環境，員工升遷發展不受性別等非關專業因素影響，目前女性員工占 35%，幹部以上女性比例達 42%，其中最高管理階層女性占比亦達 3 分之 1，並透過修訂「期貨商公司治理實務守則」，鼓勵國內期貨商女性董事比率宜達董事席次 3 分之 1，提升市場參與。