〈台股開盤〉台積電號令回攻2萬點關卡 大漲逾200點一度衝高至20139點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-17 09:40
台股今 (17) 日由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 領軍反彈，開盤沒多久就重返 2 萬點關卡，最高大漲超過 200 點，達 20139 點，不過預估成交值僅約 4000 億元左右，較昨日的 5486 億元明顯收斂。
權值股普遍走揚，台積電強漲超過 1.5%，站回 800 元大關與月線，鴻海 (2317-TW) 上漲超過 1%，聯發科 (2454-TW) 也在盤上表現，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 皆上漲表態，推升大盤漲勢。
昨天因整體大盤下挫，幾乎所有族群同步慘摔，其中，重電族群重新爬起，指標股中興電 (1513-TW) 強漲超過 6%，大亞 (1609-TW) 更逼近漲停板，其他如大同 (2371-TW)、華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 等漲幅至少半根起跳，漲勢相當凌厲。
另外，AI 概念股也重新獲青睞，散熱雙雄奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 漲幅皆達 3%，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 也在盤上表現，辛耘 (3583-TW)、弘塑 (3131-TW) 漲幅也是超過半根，反彈力道強勁。
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