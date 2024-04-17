〈台股開盤〉台積電號令回攻2萬點關卡 大漲逾200點一度衝高至20139點

台股今 (17) 日由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 領軍反彈，開盤沒多久就重返 2 萬點關卡，最高大漲超過 200 點，達 20139 點，不過預估成交值僅約 4000 億元左右，較昨日的 5486 億元明顯收斂。