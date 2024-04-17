〈台股盤後〉量縮強彈311點收20213點 重回2萬點大關惜敗月線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-17 14:29
台股今 (17) 日適逢台指期結算，終場在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等電子股拉抬下，大漲 311.37 點，收在 20213.33 點，收復兩萬點大關，距離重返月線僅一步之遙，成交量 4042 億元，較昨日 5486 億元明顯收斂。
成交重心今日再度聚焦重電股，概念股電力十足，指標股大同 (2371-TW)、中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW)、大亞 (1609-TW)、士電 (1503-TW) 全部亮燈漲停，族群漲勢相當凌厲。
AI 概念股也同步發威，安國 (8054-TW) 亮燈漲停，神盾 (6462-TW) 也強漲超過 6%，其他如威盛 (2388-TW)、力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 等也都有 1% 以上的漲幅。
權值股由電子股帶頭上攻，台積電漲幅超過 2%，收復 800 元大關，鴻海強彈近 4%，廣達 (2382-TW) 也有 2% 漲幅，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 與聯電 (2303-TW) 等都在盤上表現，為大盤走勢增溫。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇