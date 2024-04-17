〈台股盤後〉量縮強彈311點收20213點 重回2萬點大關惜敗月線

台股今 (17) 日適逢台指期結算，終場在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等電子股拉抬下，大漲 311.37 點，收在 20213.33 點，收復兩萬點大關，距離重返月線僅一步之遙，成交量 4042 億元，較昨日 5486 億元明顯收斂。