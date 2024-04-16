〈新內閣人事〉工商協進會：期許財經新內閣鞏固台灣供應鏈關鍵地位

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-16 17:59

行政院第三波新內閣人事今 (16) 日出爐，主要為財經部會官員。包括新任經濟部長郭智輝、金管會主委彭金隆，以及國發會主委劉鏡清。對此工商協進會指出，期許新內閣可以持續鞏固台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

工商界最關切的財經部會官員今天揭曉，工商協進會指出，期許新任經濟部長郭智輝，以及國發會主委劉鏡清，為政府經貿政策注入新思維，創造產業的新動能。同時，也期許新任金管會主委彭金隆可以從金融發展的角度出發，推動金融改革，提升金融業的競爭力。

工商協進會理事長吳東亮表示，工商界對新政府的期許包括經濟求堅韌、金融求發展、科技求創新、勞資求和諧、兩岸求穩定。另外，當前台灣受惠地緣政治與供應鏈關鍵地位，在國際上能見度大增，因此期許新政府應掌握當前產業發展趨勢，優化國內的投資環境，並拓展國際經貿合作的平台，鞏固台灣在全球的戰略價值地位。