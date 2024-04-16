小七搶高端茶飲版圖 買杯要價百元「茶咖」將開賣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-16 17:42

在全家 (5903-TW) 甫宣布創立手搖飲品牌後，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (16) 日也宣布，率超商通路之先，以「東西方結合」概念推出精品茶咖系列，期間限定僅 20 萬杯，法人估可創造出約 2000 萬元的營收，在飲料業逐漸進入旺季之際，再創新成長曲線。

7-ELEVEN 旗下精品咖啡品牌 CITY PRIMA 主要搶攻精品咖啡愛好者的消費市場，此次率超商通路之先，推出精品茶咖系列，選用精品級在地名茶、職人茶師監製的紅玉紅茶 (南投日月潭) 和春烏龍 (南投松柏嶺)，首次推出紅玉 18 精品拿鐵與春烏龍精品拿鐵茶咖，原價 130 元，並限量 20 萬杯，持續拓展高端飲料版圖。

7-ELEVEN 看好精品咖啡在台灣的發展潛力，2019 年即率超商通路之先推「衣索比亞耶加雪菲」精品咖啡，嚴選通過 CQI(咖啡品質協會) 評鑑 80 分以上的精品咖啡豆；2020 年起以 CITY PRIMA 正式品牌化深耕經營。