銅價今年來漲逾一成！專家：供應受限、AI需求激勵 年底將飆破每噸1萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-16 10:16

銅價周一 (15 日) 收漲 2% 至每噸 9656 美元，年初至今漲幅超過 12%，目前處於 2022 年 6 月初以來高點，過去幾周上漲是由於中國冶煉廠承諾減產 5% 到 10%，以因應多年來不斷擴張後的精礦供應緊張跟產能過剩問題。

根據 Earth-i 全球銅監測指數的最新數據，中國煉銅廠閒置率平均上升至 8.5%，去年第一季則為 4.1%，去年同期也為 4%。

今年 3 月，中國煉銅廠閒置率達 9%，將全球閒置率提高到近 18%，Earth-i 也指中國煉銅廠在 3 月最後幾天的閒置率急劇上升至 12.8%，可能顯示中國煉銅廠正兌現減產承諾。

與此同時，華爾街分析師對銅的看法正變得非常樂觀，並稱供應風險以及在能源轉型和 AI 熱潮中對銅不斷上升的需求推動了價格上漲。

銅被廣泛應用於資料中心的電源線、電連接器、電源插座等地方，而資料中心擁有 AI 工作負載所需的大量運算能力，隨著許多科技公司正快速建立 AI 基礎設施，這種需求將會成長，因為訓練大型語言模型需要大量的資料中心容量。

美國券商 Jefferies 上週三 (10 日) 出具研究報告指出，全球資料中心對銅的需求將從去年每年 23.9 萬噸增加到 2030 年的每年至少 45 萬噸，潛在需求成長將加劇銅市場的潛在缺口，最終導致銅價上漲。

摩根士丹利在最近的報告中也預測，銅價到今年第四季將飆上每噸 1 萬 500 美元，潛在漲幅約為 12%，因為在供應受限的背景下，對生成式 AI 和資料中心銅需求增長的希望增強市場對銅的看漲情緒。

銅的需求也被廣泛認為是經濟健康狀況的指標，該金屬除了在建築和工業上有廣泛應用外，也是電動車的關鍵零件，用於電池、電線、充電站等。

對於想要買入銅礦類股的人，《CNBC Pro》分析師篩選 Global X Copper Miners ETF 的股票，獲得逾半分析師給予買進評等，平均目標價預示潛在漲幅至少為 10% 且至少有五位分析師追蹤的個股有加拿大公司 Solaris Resources 跟 Filo Mining，其中 Solaris 以超過 200% 上漲潛力脫穎而出，在榜單中排名第一，Filo Mining 也被認為將有 25% 的上漲空間。