VMware更改軟體授權條款 歐盟反壟斷機構要查

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-16 06:21

歐盟競爭執法機構表示，已向博通要求提供資訊，以調查這項問題。一位發言人周一 (15 日) 表示：「(歐盟)執委會收到的訊息表明，博通正在更改 VMware 軟體授權和支援的條款。」

比利時企業用戶協會 Beltug 和法國的 Cigref、荷蘭的 CIO platform Nederland 以及德國的 VOICE Germany 上月向歐盟反壟斷機構負責人維斯塔格 (Margrethe Vestager)、歐盟工業事務專員布勒東(Thierry Breton) 以及歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表達不滿。

在 11 月下旬完成與博通的收購交易後，VMware 去年底宣布對產品銷售政策進行重大調整，全面終止買斷授權，改以訂閱制提供產品服務。上述團體在在一封聯署信函中抱怨，博通突然改變政策及作法，可能導致價格急劇上漲。

成員包含亞馬遜和 26 家小型歐盟雲端供應商的貿易團體 CISPE 也抱怨博通單方面取消虛擬化軟體的授權條件。

一位了解情況的人士向路透透露，有部分授權更動甚至在博通收購 VMware 前就已經在醞釀中。

博通執行長陳福陽對此回應，公司大幅降低 VMware Cloud Foundation(VCF) 的價格，目的是為了促進客戶採用。他說，VCF 包含所有運算、儲存、網路、管理和支援功能，可跨雲端提供穩定的基礎設施，且標價是過去的一半。