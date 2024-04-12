台股周線連8紅 上市公司總市值近66兆元創新里程碑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 18:59

根據證交所統計，台股加權指數本周累計上漲 398.97 點，漲幅 1.96%，周線拉出連 8 紅，為 2021 年 1 月底以來最長周線收紅紀錄，全體上市公司市值達到 65 兆 9213 億元，單周大增 1.26 兆元。

加權指數今 (12) 日小跌以 20736.57 點作收，不過，本周大盤再度刷新歷史紀錄，最高來到 20883.69 點。本周集中交易市場總成交金額為 2 兆 2407.77 億元，全體上市股票成交金額為 2 兆 1203.48 億元，股票成交量週轉率為 2.91%。

觀察各產業上市股票成交金額前三名，第一名為半導體類 5272.35 億元，占全體上市股票交易金額 24.87%；第二名是電腦及週邊設備類 3504.61 億元，占比 16.53%；第三名為電機機械類 2583.67 億元，占比 12.19%。

證交所統計，自今年年初開盤迄今共 64 個交易日，集中市場總成交金額為 25 兆 1375.42 億元，市場日平均成交金額為 3927.74 億元，股票成交量週轉率為 30.43%，股票日平均成交量週轉率為 0.48%。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪指出，清明過後台股表現續強甚至頻創新高，且電子指數均線維持多頭排列，預料偏多格局仍可持續，且隨著重量級法說將陸續登場，特別是下週的晶圓龍頭大廠對於第二季的營運展望，更為產業的重要參考指標，市場預期受惠 AI 晶片需求強勁，海外擴廠動作持續，法說會上釋出正面訊號機率大。