合庫「食在好庫」帶媽媽享美食 刷卡滿千折200 最高折1000

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 11:26

合庫銀行「食在好庫」餐飲專案，每季精選餐廳加碼優惠，讓卡友享受美食現折好康。凡於專案內的餐廳刷合庫個人卡消費滿千即可享現折 200 元優惠。一般消費金額達 6,600 元以上，活動登錄資格後，可再領 300 元好食券。頂級卡、商務卡消費最高可享現折 1,000 元。

合庫「食在好庫」餐飲專案，4 月份新登場的品牌有三澧餐飲集團旗下的 MO-MO-PARADISE、Bellini Pasta Pasta、Bellini Caffe、MOLINO 手作義大利麵、吉天婦羅、天吉屋丼飯及蔬食領導品牌寬心園，於上列餐廳刷合庫個人信用卡消費滿千即可享現折 200 元優惠。

針對合庫頂級卡 (無限金鑽卡、無限卡、漢來美食世界卡、世界卡) 及商務卡更加碼提供飯店餐飲專屬優惠，於台北漢來大飯店東方樓頂級粵菜及日日烘焙坊消費皆可享 85 折優惠；另於 JR 東日本大飯店台北凱華樓中華料理、維多麗亞酒店 N°168 PRIME 敦化館、台中李方艾美酒店樂美 Le Méi 中餐廳、煙波大飯店台南館隱糧無國界料理、高雄承億酒店五十座日本料理、水京棧國際酒店京悅軒消費達 2,500 元可享現折 500 元優惠，最高可享現折 1,000 元。

此外，4 月份刷合庫個人信用卡，合計一般消費金額達 6,600 元以上，即享有參加活動登錄資格，可於 5 月 2 日起至活動網站領取 1 張「合庫 300 元好食券」。使用合庫個人信用卡消費並出示好食券，至 ABV 餐飲集團旗下門市、馬維爾異國餐廳、Newhouse 歐風新食館，即可享有現折優惠！數量有限，領完即截止。