鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為75元
鉅亨網新聞中心 2024-04-13 12:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.24元下修至6.14元，其中最高估值7.21元，最低估值5.06元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|7.21(7.21)
|7.8
|最低值
|5.06(5.06)
|5.32
|平均值
|6.09(6.16)
|6.37
|中位數
|6.14(6.24)
|6.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|333,565,000
|347,596,270
|最低值
|172,833,000
|178,018,000
|平均值
|247,599,260
|265,763,510
|中位數
|245,705,360
|282,506,420
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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