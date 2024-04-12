〈台股開盤〉攻上20780點後翻黑 台積電走軟 輝達大漲帶動AI族群走揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-12 09:32
台股今 (12) 日早盤開高走低，以 20772.79 點開出後急跌翻黑，最低跌至 20728.66 點，預估成交量 4000 億元。台積電今天仍為控盤要角，輝達昨 (11) 日大漲 4%，帶動 AI 概念股今天也走揚，重電族群續揚。
觀察權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天開高走低，也拖累大盤表現，台積電目前跌幅約 0.12%；聯發科 (2454-TW) 同樣走跌，跌幅約 1.67%。不過昨日召開法說會的大立光 (3008-TW) 指出，預期第四季產能將滿載，激勵今天股價漲逾半根停板。鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.67%。
輝達 (NVDA-US) 昨天大漲 4%，帶動 AI 族群表現。其中廣達 (2382-TW) 今天除息 9 元，已填息一半，漲幅約 1.09%。另外，奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板，緯穎 (6669-TW) 漲 3.44%，勤誠 (8210-TW) 漲 3.31%，緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW) 也都有表現。
重電族群今天續強，華城 (1519-TW) 大漲逾半根停板，股價坐八望九，持續挑戰昨天新高，士電 (1503-TW) 同樣漲逾半根停板。中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 皆漲逾 3%，大同 (2371-TW)、東元 (1504-TW)，以及樂事綠能 (1529-TW) 也都紅通通。
台指期夜盤方面，昨日上漲 16 點或 0.08%，終場以 20768 點作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.67%，聯電 ADR(UMC-US) 收平盤，日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.37%，中華電 ADR(CHT-US) 漲 0.31%。
美股四大指數幾乎全數收紅，僅島，道瓊指數下跌 2.43 點或 0.01%，收 38459.08 點；那斯達克上漲 271.84 點或 1.68%，收 16442.2 點；標普 500 指數上漲 38.42 點或 0.74%，收 5199.06 點；費城半導體指數上漲 116.02 點或 2.42%，收 4906.37 點。
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