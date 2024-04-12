〈台股開盤〉攻上20780點後翻黑 台積電走軟 輝達大漲帶動AI族群走揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-12 09:32

台股今 (12) 日早盤開高走低，以 20772.79 點開出後急跌翻黑，最低跌至 20728.66 點，預估成交量 4000 億元。台積電今天仍為控盤要角，輝達昨 (11) 日大漲 4%，帶動 AI 概念股今天也走揚，重電族群續揚。

台指期夜盤方面，昨日上漲 16 點或 0.08%，終場以 20768 點作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.67%，聯電 ADR(UMC-US) 收平盤，日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.37%，中華電 ADR(CHT-US) 漲 0.31%。