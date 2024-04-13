〈熱門股〉矽統挾轉型題材 飆漲47%創23年新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-13 10:30

矽統 (2363-TW) 近期因取得聯電 (2303-TW)(UMC-US) 旗下聯暻半導體 (山東) 全部股權，被外界看好將跨足 ASIC 與 IP 業務，營運也迎來轉機，本周在資金追捧下，周五股價一度達 64.2 元，改寫 23 年來新高，終場收在 61.4 元，周漲幅高達 46.54%。

聯暻半導體主要服務中國客戶為主，從事 ASIC 設計服務與 IP 銷售，提供 IP、RTL、APR 等業務，製程布局相當廣泛，從聯電的 14 奈米到 0.35 微米都有相對應服務。

根據財報顯示，聯暻半導體去年營運季季高，獲利從去年第一季的新台幣 5047 萬元，到第四季時已達新台幣 2.48 億元，成長幅度驚人，光單季就賺超過一個股本；外界看好，此次聯電將聯暻半導體處分給矽統，矽統將具備更完整的 IP 組合與豐沛的設計服務能量，藉此扶植出第二個智原 (3035-TW)。