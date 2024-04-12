興櫃股王印能科技創下1960元新天價 千金股中排名第七

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-12 16:59

隨著 AI 趨勢成形，先進封裝已成為未來 AI 晶片主要生產對策，印能科技 (7734-TW) 長期耕耘先進封裝，今年受惠大客戶積極擴產，營運預計顯著成長，今 (12) 日在資金簇擁下，股價最高達 1960 元新天價，終場收在 1810 元，穩居興櫃股王寶座，同時位列台股第七高價股。

印能科技主要提供封裝製程用的設備，客戶涵蓋晶圓代工大廠與封裝大廠，尤其在高壓高溫烤箱領域，因其可解決封裝過程中氣泡和翹曲問題，具備高市佔率與高毛利率，讓市場高度矚目，也擁有高本益比。