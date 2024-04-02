印能科技續居興櫃股王 大漲15%再寫新高價

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-02 17:55

印能科技主要提供半導體封裝製程設備，尤其在高壓高溫烤箱領域，因解決封裝過程中氣泡和翹曲問題，具備高市佔率與高毛利率，去年毛利率 66.56%，獲市場高度期待。

印能科技預期，先進封裝製程不論是 CoWoS、InFO、3D Fabric、Chiplet 等，都容易碰到氣泡、翹曲、高溫熔錫與散熱等問題，公司可解決封裝材料翹曲，並將氣泡消除，也獲得客戶肯定，並累積眾多專利保護。