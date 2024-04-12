遠東銀申設新加坡辦事處升格分行 金管會准了

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 15:44

遠東銀考量拓展東南亞市場的重要性，順應國銀在東協市場布局趨勢，以及新加坡與我國雙邊貿易密切，符合該行南向布局的策略，因此規劃該行新加坡辦事處升格為分行，以完善推動國際化布局，擴大海外資產規模。

遠東銀海外據點共有 1 家分行及 2 家代表人辦事處，分別為香港分行、新加坡及越南代表人辦事處。

遠東銀 3 月自結稅後純益 4.87 億元，累計第一季稅後純益 12.41 億元，年增 46.42%，每股純益為 0.31 元。

遠東銀日前董事會已通過股利政策，每股擬發放現金股利 0.506 元、股票股利 0.506 元，合計 1.012 元，創史上新高。遠東銀去年 EPS 1.03 元，以今年發放 1.012 元計算，配發率高達 98.25%。