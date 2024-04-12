英國經濟2月小幅成長0.1% 有望走出技術性衰退

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 15:50

官方數據顯示，英國經濟連續第二個月小幅成長。

英國國家統計局周五 (12 日) 表示，英國 2 月 GDP 成長 0.1%。1 月的成長率為 0.3%，從先前估計的 0.2% 略為上調。這一月增數據符合經濟學家預期，GDP 與去年同期相比，則下降 0.2%。

儘管表現依然低迷，這仍是英國經濟走出衰退的另一個訊號。英國在 2023 年第 3、4 季均出現經濟萎縮，陷入技術性衰退。

英國國家統計局表示，2 月的成長得益於製造業的擴張，尤其是汽車業。由於公共交通、運輸和電信本月表現強勁，服務業也略有成長。

由於英國經歷了創紀錄的 18 個月降雨量，零售銷售和建築活動尤其下降，給全國生產力帶來壓力。

這並不是第一次因降雨而影響生產和經濟成長。但英國國家統計局表示，從過去三個月的整體來看，經濟出現自去年夏天以來的首次成長。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席英國經濟學家 Paul Dales 在報告中表示，2 月的 GDP 數據，「幾乎證實經濟衰退已於去年結束」。

Dales 補充說：「儘管我們預計經濟復甦會比大多數國家更好，但我們懷疑經濟復甦是否足以阻止通膨 (和利率) 進一步下降，就像美國正在發生的那樣。」