〈焦點股〉三商壽淨值比達標漲停歡慶 4.5萬張委買高掛
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 10:36
三商美邦人壽 (2867-TW) 第一季自結稅後純益 30.6 億元，較去年同期轉盈，淨值比已由去年底的 2.97% 提升至 3.24%，回升至法定標準以上，今 (12) 日股價展開慶祝行情，應聲攻上漲停 5.35 元，收復所有均線，創近 9 個月新高。
三商壽今天吸引買盤進駐，一開盤即跳空漲停，整體交投熱絡，截至上午 10 點半，成交量已爆出 3 萬張，盤中仍有 4.5 萬張委買高掛。
三商壽指出，受惠於國內外股市上揚，以及台幣兌美元貶值的正面影響，第一季底淨值為 446.8 億元，單季淨值增加 47.4 億元，總資產已達 1.57 兆元，較去年底成長 3.3%。
隨著第一季台股指數上漲，三商壽第一季權益類已實現獲利較去年同期增加 14.1 億元，且國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益呈現穩定成長。
整體壽險業第一季受惠於匯兌利益，有助於獲利表現，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，三商壽表示，未來將持續以積極管理平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票與持續布局海內外債券相關商品，並彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動造成的影響。
展望今年，三商壽表示，第一季表現漸入佳境，獲利轉盈，將持續抱持穩健積極的態度，財務方面，今年 3 月董事會通過的各項籌資案也在陸續進行中，以努力強化財務結構、厚實資本。
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