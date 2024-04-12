〈焦點股〉三商壽淨值比達標漲停歡慶 4.5萬張委買高掛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 10:36

三商美邦人壽 (2867-TW) 第一季自結稅後純益 30.6 億元，較去年同期轉盈，淨值比已由去年底的 2.97% 提升至 3.24%，回升至法定標準以上，今 (12) 日股價展開慶祝行情，應聲攻上漲停 5.35 元，收復所有均線，創近 9 個月新高。

三商壽今天吸引買盤進駐，一開盤即跳空漲停，整體交投熱絡，截至上午 10 點半，成交量已爆出 3 萬張，盤中仍有 4.5 萬張委買高掛。

隨著第一季台股指數上漲，三商壽第一季權益類已實現獲利較去年同期增加 14.1 億元，且國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益呈現穩定成長。

整體壽險業第一季受惠於匯兌利益，有助於獲利表現，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，三商壽表示，未來將持續以積極管理平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票與持續布局海內外債券相關商品，並彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動造成的影響。