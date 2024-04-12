鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至2.19元，預估目標價為61元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.19元，其中最高估值2.57元，最低估值1.16元，預估目標價為61元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.57(2.57)
|4.46
|3.45
|最低值
|1.16(1.35)
|2.13
|3.45
|平均值
|2.02(2.1)
|3.24
|3.45
|中位數
|2.19(2.22)
|3.21
|3.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|369,532,710
|376,923,360
|305,835,000
|最低值
|262,660,000
|267,457,720
|305,835,000
|平均值
|288,567,690
|307,991,730
|305,835,000
|中位數
|278,552,480
|297,344,360
|305,835,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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