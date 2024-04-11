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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為64.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 14:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.28元下修至2.24元，其中最高估值2.57元，最低估值1.39元，預估目標價為64.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 2.57(2.73) 4.46
最低值 1.39(1.39) 2.42
平均值 2.14(2.2) 3.4
中位數 2.24(2.28) 3.44

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 369,532,710 376,923,360
最低值 264,537,150 267,457,720
平均值 293,412,400 311,576,870
中位數 281,789,920 300,278,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 0.8 4.05 10.25 3.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		 259,755,344 355,183,300 411,670,391 273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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