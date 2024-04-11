公益彩券10年累計盈餘三千億 45%補助國民年金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-11 17:29

財政部國庫署今 (11) 日發布第四屆公益彩券發行成果，較第三屆成長近 8 成，每年盈餘近 300 億元，對挹注社福財源大有助益。國庫署副署長林秀燕指出，112 年 12 月底之經銷商人數合計 39,856 人，創造近 4 萬工作機會，對於促進就業將更具正面影響。發行機構每年繳付回饋金 27 億元，意即 10 年來中國信託商銀共繳回 270 億元。

林秀燕表示，第 4 屆公益彩券發行期間自 103 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日為期 10 年，累計盈餘 2,957 億元，其中 1,331 億元補助國民年金、148 億元用於全民健保準備、1,478 億元分配予地方政府運用於社會福利支出。另第 4 屆平均每年盈餘約 296 億元，較第 3 屆平均 167 億元大幅成長 77％，有助增裕社福財源。

回應立法委員提議，建議應隨 CPI 調整經銷商的佣金比率（目前 8% )，林秀燕表示，我國公益彩券給付經銷商的佣金比率，8% 在國際間應是最高的水準，相較其他國家多是 1 至 2% 左右，已是相對的高比率。在遴選發行機構時，其所提出的經銷商佣金比率，也是遴選標準之一。

林秀燕指出，第五屆自今年起算十年，將維持 8% 的佣金比率，基於誠信原則的規劃和承諾，故要維持固定比率，若未來要調整，是有討論空間，但最快應留待下一屆，也是第六屆才能調整，佣金的調整考量，除要能照顧經銷商的生活，若佣金比率太高，亦會影響社福機構的財源，故需達到平衡和整體斟酌考量

分配予地方政府之彩券盈餘，主要辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項；此外，在提供弱勢族群就業機會方面，公益彩券之經銷商以具工作能力之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，112 年 12 月底之經銷商人數合計 39,856 人，如再考慮其聘僱員工及彩券周邊產業等因素，對於促進就業將更具正面影響。

此外，除公益彩券盈餘外，發行機構每年繳付回饋金 27 億元，提供衛福部、勞動部及原民會辦理弱勢族群就業服務及推展社福等事項，財政部亦運用回饋金補助發行機構辦理多項經銷商照顧方案，包含電腦型彩券經銷商儲蓄保險、立即型彩券經銷商意外及傷害保險及安全防護設備等，有效減輕經銷商於公益彩券屆次轉換時之經濟壓力，及提升人身安全。